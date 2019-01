Yuri van Gelder ‘zeer verrast’ door wietvondst: Wat moet ik erover zeggen?

Ondertussen is er contact geweest tussen Van Gelder en zijn ouders. Wat ze hebben besproken, weet de manager niet. ,,Dat is tussen hen.’’ De politie vond de drugs gisteren bij een controle in het ouderlijk huis van Van Gelder in Waalwijk. Het ging om 2,4 kilo gedroogde henneptoppen, ter waarde van duizenden euro’s. Aanleiding van het politiebezoek was een ‘afwijkend stroomverbruik in de straat’.