Zaterdag minder bussen in Waalwijk vanwege staking FNV: ‘Vervoerders willen alleen maar goedkoper en efficiënter’

Zaterdag vertrekken er minder bussen vanuit de Arriva-vestiging in Waalwijk. De streekbussen vanuit Tilburg, Den Bosch en Oosterwijk richting Waalwijk rijden wel. Buschauffeurs die bij CNV zijn aangesloten rijden wel. CNV ging eerder al akkoord met de nieuwe cao-voorwaarden.

Arriva zegt dat nog niet duidelijk is hoe groot de impact voor reizigers is, omdat het zaterdag pas duidelijk zal zijn hoeveel chauffeurs mee zullen staken. De busvervoerder adviseert om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen. In een persbericht belooft Arriva dat in elk geval de bussen van en naar de Efteling blijven rijden. Reizigers moeten daarin wel rekening houden met extra drukte.

Werkdruk en ziekteverzuim

Vakbondsbestuurder Lutz Kressin van FNV Streekvervoer: ,,De streekvervoerbedrijven willen alleen maar goedkoper en efficiënter, waardoor de chauffeurs steeds minder verdienen en de werkdruk torenhoog is. Ze komen daardoor steeds moeilijker rond en het ziekteverzuim is gigantisch. Die spiraal moet doorbroken worden met een betere cao.” Volgens Kressin is het ziekteverzuim in het streekvervoer gemiddeld zo’n 15 procent.

De werkgevers hebben een loonsverhoging van 2,8 procent voorgesteld, maar met de huidige inflatie betekent dit volgens FNV een flinke achteruitgang in de koopkracht van buschauffeurs. ,,Buschauffeurs hebben sinds 2020 geen loonsverhoging ontvangen. En daar komt de inflatie nog bovenop. In totaal gaan buschauffeurs er met 10 procent in koopkracht op achteruit", aldus Kressin. De loonsverhoging van 2,8 procent is daarom volgens hem te laag.

Naast de loonsverhoging wil FNV dat er ‘meer lucht’ in de roosters komt, waardoor er meer ruimte komt om te pauzeren en buschauffeurs ten allen tijde verlof op kunnen nemen. Een eerdere proef in Brabant heeft volgens de vakbondsbestuurder aangetoond dat als het verlof altijd wordt goedgekeurd, het ziekteverzuim naar 3 procent daalt.

Ultimatum

Een eindbod van de werkgevers werd in februari door de leden van FNV weggestemd. Daarop stuurde de vakbond een ultimatum met de oorspronkelijke eisen. Omdat de werkgevers daar volgens de vakbond niet over wilden praten, wordt er sinds mei door het hele land gestaakt voor een betere cao.

Ook in Groningen en Almere wordt zaterdag het werk neergelegd. Maandag wordt er gestaakt in Bunnik, Mijdrecht, Montfoort, Amersfoort, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, Zeist en Utrecht. In de zomer zal er volgens FNV niet gestaakt worden, maar als de werkgevers de bonden niet tegemoet komen komt er na de vakantie een landelijke actiedag.

Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), die de onderhandelingen namens de vervoerders voert, heeft FNV uitgenodigd om op 18 juli opnieuw om tafel te gaan over de cao. In het streekvervoer werken in totaal zo’n 13.000 mensen.

De eisen van FNV: • Een compensatie van de inflatie én een loonsverhoging van minstens 100 euro per maand.

• Afschaling van jeugdloonschalen en minimumloon van 14 euro per uur.

• Flexkrachten moeten als ze negen van de twaalf maanden werken een vast contract krijgen.

• Er moet een generatiepactregeling komen waarbij medewerkers vanaf 63 jaar met 60 procent werken, 80 procent loon kunnen ontvangen en 100 procent pensioen op kunnen bouwen.

• Er moet een regeling komen voor medewerkers die twee jaar voor hun AOW willen stoppen met werken.



