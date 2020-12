Zeer grote brand op bedrijventerrein in Drunen

Vrijwilli­gers van Altenatuur mogen eindelijk weer aan de slag

28 november WAARDHUIZEN - Lekker bezig zijn in de natuur. De vrijwilligers van Altenatuur hebben ernaar uitgezien. De gevolgen van Covid-19 hielden hen thuis. Maar deze zaterdagochtend zijn er weer, in een griend langs de N322 in Waardhuizen.