Zeven woningen ontruimd bij gaslek in Vlijmen

Hardrij­ders in Heusden op de bon

HEUSDEN - Bij snelheidscontroles in de gemeente Heusden is donderdagavond een flink aantal hardrijders op de bon geslingerd. Op de Nieuwkuijkseweg was het 38 keer raak, op de Polderweg liepen vijf bestuurders tegen de lamp. Op de Groenstraat bekeurde de politie vijftien automobilisten. Bij een controle op de Christiaan Huygensweg bleek iedereen zich keurig te houden aan de maximumsnelheid.

16 september