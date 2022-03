Zo wil RKC het stadion wél vol krijgen, dan maar met stuntprijzen: ‘Alle support is nu hard nodig’

Van Baardwijk stelt afscheid nog even uit na vele steun, en andere opvallende zaken in Waalwijkse raad

WAALWIJK - Jan van Baardwijk (Lokaal Belang) is een opvallende naam in de nieuwe Waalwijkse gemeenteraad. Hij worstelt met z'n gezondheid, léék afscheid te nemen, maar gaat nu toch door. Wat valt nog meer op in de toekomstige raad?

22 maart