Zo ziet het nieuwe Efteling Grand Hotel eruit: een imposant gebouw met 143 kamers en 700 bedden

700 bedden

Het nieuwe hotel, waarvoor de voorbereidingen inmiddels zijn begonnen, krijgt 143 kamers. Daarin is ruimte voor zo'n 700 bedden. Ontwerper Sander de Bruijn van de Efteling heeft zich laten inspireren door andere karakteristieke gebouwen in de Efteling en door Scandinavische havensteden. Een van de blikvangers is een reusachtige klok met slinger, hoog in het koperen dak met 7 torens. Het gebouw krijgt daarnaast een grote glazen serre die zich verdeelt over 2 verdiepingen. Bezoekers die binnenkomen via de hoofdentree lopen straks via de negen meter hoge boog in het hotel verder het park in.