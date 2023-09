Zomer in het water? In Waalwijk regende het dit jaar juist minder dan gemiddeld

Bang voor een verkeerde keuze is RKC-directeur Mo Allach nooit: ‘En nu is het aan de spelers: laat je maar zien, wees dapper’

Een drukke of minder drukke transferperiode, een ding is duidelijk: als de window gesloten is, is er rust. Technisch directeur van RKC Waalwijk Mo Allach (49) zag zichzelf deze zomer twaalf spelers binnenhalen en er zelfs nog meer vertrekken. ,,Maar laten we de drukte niet dramatiseren.”