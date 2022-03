Zo’n veertig Oekraïense vluchtelingen naar leegstaande vleugel De Voorste Venne Drunen

DRUNEN - Heusden gaat zo'n veertig vluchtelingen uit de Oekraïne opvangen in de leegstaande vleugel van De Voorste Venne in Drunen, waar voorheen kunstencentrum de Aleph zat. De ruimte moet nog wel geschikt worden gemaakt, waarschijnlijk gaat een aannemer volgende week al aan de slag.

Wanneer de vluchtelingen arriveren is nog onduidelijk. Het zal in de leegstaande ruimte van het cultureel centrum overigens niet zozeer gaan om acute noodopvang, maar om opvang voor een iets langere periode. ,,We verwachten minimaal een jaar", aldus een woordvoerder van de gemeente Heusden. Buurtbewoners, partycentrum Wijnand van Delft en het bestuur van De Voorste Venne zijn inmiddels per brief op de hoogte gebracht.

Kosten

Heusden weet nog niet of de kosten van de opvang allemaal door het Rijk zullen vergoed, hoewel dat wel is toegezegd. De gemeente wil echter vanwege de acute noodzaak van de opvang niet wachten totdat alle details van de regelingen bekend zijn. ,,Nood breekt wetten. We nemen het risico voor lief dat niet alle gemaakte kosten worden gedekt door het Rijk.” De groep zal volgens de gemeente bestaan uit vooral moeders met kinderen.

In abdij Mariënkroon worden sinds begin deze week veertig vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen in Nieuwkuijk. Ook de Hervormde Gemeente Doeveren heeft plaatsen beschikbaar gesteld, 24 in jeugdcentrum De Crocus. Of en zo ja wanneer van dat aanbod gebruik wordt genaakt, is nog niet bekend. Heusden is gevraagd in eerste instantie 69 vluchtelingen onderdak te bieden en waarschijnlijk daarna nog eens 69.

Huurhuizen

Heusden vroeg vorig jaar aan woningcorporatie Woonveste te onderzoeken of in de Aleph-vleugel goedkope huurhuizen gemaakt konden worden en daarbij ook een deel van de binnenplaats en een ander pand te betrekken. Het gaat volgens een woordvoerder niet om de Brugzaal.