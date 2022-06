Zonder app geen bier of baco in Waalwijk: Sterren Muziekfeest op het Plein durft het aan

RK­DVC-vrijwilli­ger Jan van Hooft in Drunen koninklijk onderschei­den

DRUNEN - Jan van Hooft, ruim 30 jaar vrijwilliger bij voetbalclub RKDVC, is zaterdag in Drunen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Willemijn van Hees reikte hem de koninklijke onderscheiding uit.

11 juni