Zucht van verlichting, Wereldwinkel Heusden is uit de brand. ‘We zijn enorm blij’

Want ja, de locatie moet wel in het centrum van de vesting liggen aangezien een groot deel van de omzet komt via impulsaankopen van met name toeristen. Daarnaast reiken de financiële bomen van de stichting niet tot in de hemel: een hoge huur laat staan zelf een pand kopen, zit er simpelweg niet in. Janssen: ,,Het was best spannend. We hebben overal geleurd, maar het het zag ernaar uit dat we dicht zouden moeten.”