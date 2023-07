Akkerbouwer Cees Kroes in Waddinxveen gaat door met woningbouw aan het Noordeinde

Wendy dolblij dat chihuahua Koentje die op camping uit tuigje schoot weer terug is: ‘Eeuwig dankbaar’

Dolblij is de Goudse Wendy Heij. Haar chihuahua Koentje raakte vorige week vermist toen hij uit zijn tuigje ontsnapte op een vakantiepark in Doorn. Met de hulp van vrijwilligers, speurhonden én een vangkooi is hij sinds vrijdagavond weer veilig thuis: ,,Echt een dappere strijder.”