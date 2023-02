Anne wilde op laatste verjaardag geen cadeau, maar nog één jaartje erbij. Dat mocht niet zo zijn

VAN WIEG TOT GRAF Ruud (1931-2022) verloor op zeer jonge leeftijd zijn beide ouders: ‘Op 4-jarige leeftijd al wees’

Ruud Tijssen uit Haastrecht was sociaal bewogen en had een overduidelijke mening. Nadat hij al heel jong wees was geworden liet hij in zijn latere leven als onderwijzer, ambtenaar en verenigingsman zijn grote maatschappelijke betrokkenheid volop zien.