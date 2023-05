Auto’s moeten omrijden door storing bij hefbrug

Dakloze Michel was gek op zijn vriendin, maar nam haar in nekklem, beet in haar neus en gooide met fiets

Michel S. (44) had een relatie met Gracia*, die net als hij in het daklozencircuit in Gouda rondhing. Hun romance ontspoorde in het rauwe leven op straat in scheldpartijen, ruzies en fysiek geweld. Het Openbaar Ministerie vindt dat S. voor zijn aandeel een celstraf verdient van 180 dagen, waarvan 76 dagen voorwaardelijk.