Belangrijke weg in Waddinxveen maandenlang dicht door werkzaamheden

Overlast van jongeren en dronkenlap­pen neemt af, maar situaties met verwarde personen nemen toe

Openbare dronkenschap en overlast van jongeren kwamen vorig jaar duidelijk minder voor in Alphen dan tijdens de coronajaren 2020 en 2021. Overlast in verband met verwarde personen, al dan niet in combinatie met drugs, stijgt wel onverminderd door, blijkt uit politiecijfers over 2022.

23 januari