column Erna geniet van boottocht met haar familie: nog even en dan leeft ze elders voort

Een stukje varen, een nachtje weg met haar ouders en zus die ook in Alphen wonen, er staan kleine wensen op haar bucketlist. Daarom ontvangt mijn vrouw hen in onze B&B. Als ik wat later in Nieuwkoop arriveer, zit Erna in de tuin. Ik heb haar al enige tijd niet gezien. Ze oogt fragiel, maar haar ogen hebben niets aan scherpte verloren.