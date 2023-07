Boete van 2000 euro per twee weken dreigt voor jeugdzorg­in­stel­ling: ‘Nog steeds ernstige tekortko­min­gen’

Jeugdzorgverlener El Futuro heeft in de tehuizen in Alphen en Gouda veel verbeterd. Maar er echt veilig wonen en effectief worden behandeld, zover is het volgens de landelijke inspectie nog niet. Daarom is een strafmaatregel aangekondigd. El Futuro zegt aan de slag te gaan met de conclusies.