Bijna niemand wist van het bestaan af: onopvallend gebouw blijkt bunker uit Koude Oorlog

In Waddinxveen is een bovengrondse overheidsbunker als overblijfsel uit de Koude Oorlog (1947-1989) opgedoken. Vrijwel niemand wist nog van het bestaan van dit bouwwerk. De erfgoedcommissie wil het nu voor sloop behoeden.

De betonnen bunker staat onopvallend, bijna verstopt, achteraan op het terrein van de brandweerkazerne aan de Noordkade. Om de zestig centimeter dikke muren heen is als camouflage een bedrijfspand gemetseld met een puntdak en dakpannen.

,,Het gebouw ziet er nog goed uit en is in originele staat”, zegt Bart Wiekart van de erfgoedcommissie. Hij deed meteen onderzoek naar het pand dat ook hem onbekend was en pleit nu voor behoud van dit ‘belangrijke object’.

Noodnet

Het blijkt te gaan om een voormalige bunker die na de Tweede Wereldoorlog door de toenmalige PTT kon worden gebruikt als noodnet in oorlogstijd naast gewone telefoonverbindingen. Het noodnet moest ervoor zorgen dat ministeries, commandobunkers en eventuele commandoposten in het veld bij vijandelijkheden met elkaar in contact konden blijven.

Tijdens de Koude Oorlog, die in 1989 eindigde met de val van de Berlijnse Muur, gebruikte de dienst Bescherming Bevolking (BB) de bunker tevens als een verzamel- en opslagplaats. Het perceel B 3473 was volgens archiefstukken van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) eerst eigendom van de gemeente. Het ministerie van Financiën kocht de grond in 1961 om er een ‘vermomde’ bunker neer te zetten.

Verbouwing

Het bouwwerk werd vervolgens overgedragen aan de PTT, de voorloper van KPN die het nog steeds in bezit heeft. In 1982 vond er nog een verbouwing plaats.

De inrichting van de bunker zelf is in 1993-1995 omgezet in een versterkerstation, dat die functie intussen heeft verloren. Het leegstaande pand maakt deel uit van het Noordkade-gebied, waar bedrijven in de komende tien jaar wijken voor de bouw van 1500 huizen.

