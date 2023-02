Brandweer heeft handen vol aan brand in schoorsteen: ‘Blijf uit de rook en geef ons de ruimte’

Dieven jatten herden­kings­steen voor omgekomen Cees en Margriet: ‘Wie dit doet, heeft geen gevoel’

Ze kwamen in 2000 bij een fietsongeluk om het leven. Om hun geliefde buurtgenoten Cees en Margriet voor altijd te herinneren, plaatsen buurtgenoten aan de Raam in de Goudse binnenstad een herdenkingstegel. Die lag er tot dinsdagnacht. Want toen werd de steen gestolen.

18:48