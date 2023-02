Celal haalt na aardbeving geld op voor zijn Turkse broers: ‘Ze alles kwijt: huis, kleren, werk’

GROENE HART IN... Hoe een verbitterd man in één horrorn­acht 21 mensen dakloos maakte: ‘Mijn ouders hadden niks meer’

Een horrornacht was het. Op 29 juli 1958 brak brand uit in vijf boerderijen en hooibergen tussen Willeskop en Gouderak. Eén daarvan was de boerderij van de familie Streefland in Haastrecht. De branden waren aangestoken.