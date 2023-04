Druk opgevoerd voor meer sociale huurhuizen in Park Triangel: ‘Eenzijdigheid met rijkeluishuizen is enorm’

Auto komt tot stilstand in tuin van woning in Bleiswijk, bestuurder aangehou­den

Een automobilist is zondagochtend rond 07.35 uur op de Groendalseweg in Bleiswijk met zijn auto de tuin van een woning ingereden. Hierbij kwam hij tot stilstand tegen een geparkeerde auto. De bestuurder is nagekeken door het ambulancepersoneel en vervolgens aangehouden op verdenking van rijden onder invloed