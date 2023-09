Extra consultatiekamer voor jeugdartsen in Waddinxveen

Gouden Pollepel Vleeslief­heb­bers komen bij deze Argentijn ruim­schoots aan hun trekken (maar vegeta­riërs minder)

El Caballero Is de kerstversiering niet opgeruimd of alvast aangebracht, vragen we ons af bij binnenkomst. We trappen af met een onalledaagse, vernederlandste exotische salade. Na taaie ringen verschijnt het beste van de avond: het vlees.