GOUDEN POLLEPEL Ondanks schuilnaam wordt onze recensent ontdekt in dit restaurant (en er gebeurt nóg iets bijzonders)

We worden herkend. De aanvankelijke schrik slaat om in berusting. Een volle neef zit toevallig aan de tafel naast ons. Neven was onze schuilnaam. Aan een stroopwafel ontkomen we niet.