Olivier (18) vond school ‘echt horror’, nu gaat hij lessen volgen aan Oxford: ‘Idee van mijn moeder’

Hij had een hekel aan school, maar tijdens zijn jaar aan de Goudse Mandeville Academy zat Olivier van Steensel soms wel twaalf uur per dag in de les. En gebruikt hij zijn zomervakantie voor een studiekamp aan de Oxford University. ,,Een ideetje van mijn moeder, ik was meteen enthousiast.”