Gruttovrouwtje Leziria heeft 10.000 kilometer gevlogen; nu loopt ze met vier jongen in Waddinxveen

Agent Suuz en verpleeg­kun­di­ge Marit ruilen dag van baan: ‘Niet té lief, daar kunnen we van leren’

Wat kunnen een agent en een verpleegkundige van elkaar leren? Best veel, zeggen Marit en Suuz. De een werkt op de Spoedeisende Hulp en de ander bij de politie. De vrouwen namen een ‘kijkje in elkaars keuken’. ,,Onderweg naar huis keek ik nog steeds of ik iets verdachts zag.”