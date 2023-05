Heldere dag in Waddinxveen

Droomhuis met vier slaapka­mers plus zwembad op Curaçao: Karolien wil woningruil

Een half jaartje op Curaçao wonen, in een huis met eigen zwembad? Karolien Versteeg biedt voor de vierde keer haar woning aan, in ruil voor een plekje hier. Er is één klein risico: ,,De mensen met wie ik eerder woningruil deed, wonen nu allemaal op het eiland.”