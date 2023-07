Het is 's avonds niet pluis in Cinema Gouda: Ricks (19) horrorfilm gaat in première

Jan en Anneke toverden vervallen boerderij om in hun droomhuis: ‘We voelen ons bevoor­recht’

Met de kinderen uit huis was het de bedoeling om kleiner te gaan wonen. Tot Jan Degenaar (66) en zijn echtgenote Anneke van Gennep (66) aan de Gouderakse dijk een vervallen boerderij te koop zagen staan. ,,We dachten: we doen het nog één keertje.” Nu is hun huis uitgeroepen tot streekparel.