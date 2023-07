Horecadroom? Dit ‘prachtige’ restaurant staat aan het water en ook nog eens te koop

Ingrid Ranftl neemt na 11 jaar afscheid van stichting Vonk: ‘Cultuur is geen rijkeluis­kunst­je’

Ingrid Ranftl (63) heeft na elf jaar officieel afscheid genomen als directeur van de Stichting Vonk (kunst, cultuur, educatie) in Waddinxveen. De in het Oostenrijkse Graz geboren pianiste gaat per 1 augustus met vervroegd pensioen. Ze kijkt terug op de ‘leukste, afwisselendste en creatiefste baan’ in haar leven.