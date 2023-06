Illegale pokeraars spelen in holst van de nacht om duizenden euro's, dan stormt de politie binnen

indebuurt.nl Droom te koop: deze woning heeft een eigen wijnkelder en uitzicht op de Sint Jan

Altijd al de Sint Janskerk als buurman willen hebben? Of in het meest historische gedeelte van Gouda willen wonen? Trek dan snel je portemonnee of bel je hypotheekadviseur, want er staat een pareltje van een woning te koop in het pittoreske straatje Achter de Kerk.