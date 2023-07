In Waddinxveen wonen meer dan zeshonderd jongvolwassenen (nog) met ouders

Groene Hart in 1962 Bekende namen als Erica Terpstra namen deel aan het jaarlijkse zwemfes­tijn in de ‘vieze’ Gouwe

Openwaterzwemmen is momenteel helemaal in. Maar vroeger gebeurde dat ook. In de jaren ’60 was er in Waddinxveen zelfs jaarlijks een wedstrijd. Daar deed ook zwemster en later VVD-coryfee Erica Terpstra aan mee.