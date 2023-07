Ingrid Ranftl wordt bij Vonk in Waddinxveen opgevolgd door twee directeuren

Straffen steeds zwaarder, zien rechters Maaike en Marieke: ‘Iemand raakt alles kwijt voor licht vergrijp’

Ze zijn jong, vrouw en nemen elke dag ingrijpende beslissingen. Maaike Rigter (35) en Marieke Diepenhorst (37) zijn strafrechter in de Haagse rechtbank. En als het aan hen ligt, nemen in de toekomst veel meer mensen eens een kijkje in hun rechtszaal. ,,We moeten onze beslissingen blijven uitleggen, in normale woorden die iedereen begrijpt.”