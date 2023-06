Kans op overwegend bewolkt weer in Waddinxveen vanochtend

Nieuwe Veerstal afsluiten voor auto's en meer ruimte voor fietsers? Dit zijn de mogelijkhe­den voor Gouda

Een Nieuwe Veerstal, aan de rand van de binnenstad Gouda, met meer ruimte voor de wandelaar en de fietser, en waarin ook de auto een plekje houdt. Dat kan al in 2027 werkelijkheid worden. Een autoluwe Nieuwe Veerstal in 2030 is ‘geen onhaalbare ambitie’.