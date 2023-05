Kees verzette zich met 80 bewoners tegen uitbreiding woonwijk, maar krijgt op geen enkel punt gelijk

‘Onbekende’ Jan Kees Oppelaar (38) voorgedra­gen als nieuwe wethouder van Gouda: ‘Voel me vereerd’

Jan Kees Oppelaar (38) moet de vrijgevallen plaats innemen in het stadsbestuur van Gouda. De nog relatief onbekende naam in de Goudse politiek is door de lokale fractie van de PvdA naar voren geschoven om het stokje over te nemen van vertrekkend wethouder Rogier Tetteroo (49).