Laagterecord vuurwerkschade in Waddinxveen: schade bedraagt 2500 euro, vorig jaar nog 44.900 euro

Het aanzienlijk lagere bedrag is opmerkelijk omdat er ditmaal geen sprake was van een algemeen vuurwerkverbod en twee centrale vuurwerkshows, die juist waren bedoeld om minder knalellende in de wijken te krijgen, vanwege de harde wind moesten worden afgelast.

,,Ik ben blij dat het dit jaar een stuk beter is verlopen, alhoewel ieder schadegeval er natuurlijk een teveel is”, reageert burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis op de veel lagere kostenpost, die overeenkomt met de vuurwerkschade in 2017.

14.000 kilo vuurwerkafval

Ingegooide ramen

Er is in Waddinxveen overigens maar één jaarwisseling geweest met nul euro schade. Dat was in 2016. Een andere uitschieter was oud en nieuw van 2019-2020, toen honderd relschoppende jongeren in de wijk Zuidplas met hun knalvuurwerk en purschuimbommen voor veel onrust zorgden. Het parate peloton van de mobiele eenheid moest toen de orde weer herstellen.