Lenny (1943-2023) ging niet naar haar werk als het haar niet goed zat

van wieg tot graf Dokter Han (1938-2022) kón zelf niet ziek zijn en liep maanden vóór zijn dood nog zeven kilometer

De dokter die geen patiënt wil zijn. Op Han Brinkman, die ruim dertig jaar als huisarts in Nieuwkoop werkte, was het maar al te zeer van toepassing. ‘Een heer van stand krijgt geen ziekbed’, grapten zijn vrouw en kinderen daar wel over.