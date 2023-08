Moeder leeft nog elke dag met de gevolgen van zwaar ongeluk: ‘De angst grijpt me naar de keel’

Bouw en aanleg Swanladrie­hoek in Zevenhui­zen van start, maatrege­len om overlast te beperken

In Zevenhuizen is deze week de bouw en aanleg van het project Swanladriehoek van start gegaan. In de Swanladriehoek in het noorden van Zevenhuizen komen een nieuw sportcomplex en 212 woningen.