Nieuw Gouwebad in Waddinxveen blijft in sportpark de Sniep

Het nieuwe Gouwebad in Waddinxveen blijft in het sportpark de Sniep gevestigd. Het komt waarschijnlijk naast het bestaande complex aan de Sniepweg te staan.

Dat is volgens wethouder Brigitte Leferink (sport, CDA) de huidige stand van zaken. In de komende weken overlegt ze met alle verenigingen en gebruikers in het sportpark over hun eigen toekomst en wensen.

,,De bouw kan alleen als het huidige zwembad in bedrijf blijft”, zegt de wethouder. Het Gouwebad trekt 218.000 bezoekers per jaar. ,,Het is dus niet eerst afbreken en dan op dezelfde plek een zwembad bouwen. Er moet dus worden gezocht naar een plek naast het bestaande complex.”

Met de bouw uiterlijk in 2030, waarover in juni wordt besloten, is zeker twintig miljoen euro gemoeid. De voorkeur gaat uit naar een wedstrijd-, doelgroepen- en mogelijk een recreatiebad. Een buitenbad en ligweide vallen af vanwege de hoge kosten.

In de buurt staat ook nog de tennishal uit 1979 die de gemeente in 2021 voor 625.000 euro heeft aangekocht. Na dienst te hebben gedaan als crisisnoodopvang voor 130 vluchtelingen kan de hal weer voor onderwijs en sport gebruikt worden. Met het opknappen daarvan is 77.000 euro gemoeid. Na vijf jaar wacht de sloop.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.