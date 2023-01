Nieuwe Gouwehal in Waddinxveen ook geschikt voor opvang vluchtelingen

Coronacij­fers blijven dalen in het Groene Hart: zo veel besmettin­gen zijn er in jouw gemeente

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen daalt in het Groene Hart verder en verder. In de afgelopen week kregen in deze regio 140 mensen na een bezoek aan een teststraat te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Drie weken eerder was dat aantal nog 260.

