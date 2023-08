Omstreden ‘shared space’-plein in Waddinxveen gaat op de schop

Woedende SP’ers voeren actie bij Alrijne ziekenhuis na uitstellen operaties, dan grijpt de beveiliger in

Hét nieuws van deze week was dat het Alrijne Ziekenhuis in Alphen zo'n 350 operaties uitstelt, omdat verzekeraars niet zouden betalen. Dus voerde een SP-team vrijdag actie bij de entree, totdat een beveiliger ingreep. ,,Heel goed dat de SP er is, ik ben me rot geschrokken.”