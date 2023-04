Ondanks ‘respectvol herdenken en onze vrijheid vieren’ op 4 en 5 mei, géén jacht op omgekeerde vlaggen

Boetes voor fietsers die omleidings­rou­te bij Gouds bouwpro­ject (blijven) negeren

Fietsers die verkeerd rijden in de bocht van de Ridder van Catsweg in Gouda, tegenover de Veste, kunnen in het vervolg rekenen op een boete. Zij moeten een omleidingsroute nemen omdat wordt gebouwd op de plek van garage Van Loon, maar doen dat lang niet altijd.