Parkeerterrein ‘t Weegje wordt nog niet een officiële camperplaats: ‘te duur’

Treinver­keer gestremd en helikopter ingezet bij zoekactie naar verdacht persoon: Een aanhouding

De politie is vanmiddag een zoekactie naar een verdacht persoon in Boskoop gestart. Hiervoor is het treinverkeer gestremd en zijn politiehonden en een helikopter ingezet. Een persoon is inmiddels aangehouden.