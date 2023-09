Dankzij Gouda750 rukt toerisme weer op, vooral horeca profiteert: ‘Cocktails gaan harder dan ooit’

Exact 430.236 dagjesmensen en buitenlandse bezoekers trok Gouda in zijn feestjaar naar de belangrijkste attracties in de binnenstad. Met name de horeca profiteerde hier goed van, want Nederlandse toeristen gaven beduidend meer geld uit aan hotels en etentjes dan in voorgaande jaren: ,,Cocktails gaan harder dan ooit.”