Tim is pas 15, maar hij racet nu al tegen volwassenen: ‘Uiteindelijk is iedereen op zoek naar jonge autocoureurs’

Stephan (27) start groep om te praten over problemen: ‘Werkt soms beter dan gesprek met de dokter’

‘Ik ben omdat wij zijn’, dat is het motto van de praatgroep die Stephan Kuil (27) in september wil starten. Vanuit Ontmoetingscentrum Van Noord in Gouda kunnen geïnteresseerden in een veilige omgeving praten over hun gevoelens en problemen.