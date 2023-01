Van schilderen tot sieraden maken: ‘kunstenmaker’ Jeroen (74) kan bijna álles en dat laat hij zien

Komt dat zien!Schilderen, glas in lood, keramiek of sieraden maken? Jeroen Dijkhuizen (74) kan zo’n beetje alles. De oud-leraar beeldende vorming, handvaardigheid en tekenen van het Coenecoop College in Waddinxveen exposeert in het Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen een overzicht van zijn oeuvre.

,,Ik wil niet zeggen dat ik alles kan, maar ik snoep van alles een beetje mee’’, vertelt Dijkhuizen met een kleine lach. Nog altijd is de kunstenaar, die zichzelf liever kunstenmaker noemt, actief. Zo werkt hij mee aan de Groene Kathedraal in Hazerswoude waarvoor hij glas-in-loodramen maakt. Al in de jaren 80 raakte hij betrokken bij het opknappen van een klein Frans kerkje in de Noord-Franse plaats Bancigny.

Frans kerkje

Het verhaal van het 11de-eeuwse kerkje in het Noord-Franse Bancigny is er een om van te smullen. Zo kwam Dijkhuizen per toeval terecht bij een renovatieproject van het kerkje. ,,Ik zag een affiche in de academie in Amersfoort en belde op, want ik dacht: ‘dat ga ik ook doen’.’’

En zo kwam hij op een zomerse dag aan bij het kerkje en bleef vervolgend zes jaar betrokken bij het renovatieproject. Thuis maakte hij de ramen in zijn atelier – ‘een mooie naam voor de zolder.’ Later keerde hij terug in het dorpje om met leerlingen andere – kleinere – bouwprojecten op te nemen.

Toen Waddinxveen lucht kreeg van het project in het Franse kerkje, kreeg de kunstenaar de vraag of hij voor de Ontmoetingskerk ook niet aan de slag wilde. Dat resulteerde in een raam van 12 meter lang en 80 centimeter hoog. ,,Het is ontzettend leuk werk en het hield mij bezig.’’

De expositie in het Cultuurhuys bestaat uit aquarellen, brons en keramiek. Het is een overzicht van het oeuvre van de kunstenmaker en geen verkoopexpositie. ,,Maar als mensen iets willen kopen, dan kan het wel misschien.’’ Al reizend over de hele wereld maakte hij aquarellen en verkocht deze tijdens vakanties. ,,Zo kostten die me uiteindelijk niks.’’

De expositie in Cultuurhuys De Kroon is te zien tot 1 maart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.