Vandaag helder weer in Waddinxveen

Hardrijder Boskoop krijgt geen cel maar werkstraf voor aanrijding waarbij vrouw onderbeen verloor

Een 24-jarige man is veroordeeld tot 160 uur werkstraf en een rijverbod van één jaar voor zijn wilde rijgedrag in de Burgemeester Colijnstraat in Boskoop, waardoor een 20-jarige vrouw haar onderbeen moet missen. Zij zat achterop een brommer die door hem werd aangereden. Het Openbaar Ministerie had vier maanden cel geëist.