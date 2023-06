Vanochtend kans op in Waddinxveen

Kurk blijft op de champagne: Gouda houdt 31 miljoen euro over, maar moet op de kleintjes letten

Achteroverleunen is allerminst een optie, maar Gouda heeft vorig jaar 31 miljoen euro meer binnengekregen dan er werd uitgegeven. De kurk blijft op de champagne, want ook de gemeente moet op de kleintjes letten nu alles duurder is geworden.