Verdwenen eend terug op vertrouwde plek op rotonde na oudejaarsstunt van Friezen

Dit is de nieuwjaarswens van jouw burgemeester: ‘Laten we verzoeningsgezind zijn, er is al ruzie genoeg’

Grote moeite

De eendenkop werd in de nacht van dinsdag op woensdag met een paar auto’s opgehaald. De actievoerders verscholen zich een paar keer in het hoge riet rondom de kolossale watervogel voor voorbijrijdende automobilisten. Toen de kust veilig was, lukte het hen met grote moeite de eend in de achterbak van een vrachtwagen te laden.

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis is blij dat de eend terug is en laat weten geen aangifte te zullen doen. ,,Hoewel we begrijpen dat ze een oudejaarsactie wilden uitvoeren, vinden we tegelijkertijd dat je van andermans spullen af moet blijven”, zegt hij. De oudejaarsploeg maakt als ‘boetedoening’ een gift over naar kinderboerderij Dierendal.