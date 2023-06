Waddinxveen baalt: Bodegraven-Reeuwijk ‘jaagt’ 150 volbeladen vrachtwagens extra over smalle Brugweg

Van wieg tot graf Vrolijke patatko­ning Peet (1947-2023) was bij iedereen geliefd; hij had zelfs zijn eigen straatnaam­bord­jes

‘Een vrolijke patatbakker’, zo omschrijven zijn vijf kleinkinderen Peet van Zanten uit Zevenhuizen, die jarenlang twee snackbars had in Waddinxveen. ,,Maar hij was ook een soort Dagobert Duck: sparen en niks weggooien”, zeggen ze.