Waddinxveen bereikt binnenkort mijlpaal: 100 openbare laadpalen voor elektrische auto’s

Waddinx­veen verwelkomt gedeputeer­de Anne Koning: gemeente bereidt zich voor op enorme groei

Waddinxveen is op weg naar meer dan 51.000 inwoners en 21.000 huishoudens in 2050. Dat voorspelt ABF Research in Delft. Het Gouwedorp telt als één van de snelst groeiende gemeenten in ons land nu nog 33.000 inwoners en 12.500 huishoudens.