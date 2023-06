Waddinxveen duldt geen kritiek op drie treinstations en ‘verschrikkelijk goede’ buslijnen

Burgemees­ters uit het Groene Hart doen oproep: ‘We willen meer vrijheid om zélf beslissin­gen te nemen’

In afwachting van de plannen van de nieuwe bestuurders in de provincie Zuid-Holland en Utrecht, laten burgemeesters in het Groene Hart alvast weten minder provinciale bemoeienis te willen. ,,Geef ons meer vrijheid om zelf afwegingen te maken.”