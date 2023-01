Waddinxveen krijgt er mogelijk een tweede woningcorporatie bij

Automobi­list die bestelbus doormidden reed had gedronken

De automobilist die zaterdagavond in Boskoop een bestelbus ramde waardoor het voertuig doormidden brak, had gedronken. De 35-jarige bestuurder had ruim twee keer meer drank op dan is toegestaan. Dat schrijft de politie Alphen dinsdag in het weekendjournaal.

17 januari